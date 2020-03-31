Сьогодні третя річниця загибелі контррозвідника Олександра Хараберюша

Сьогодні третя річниця загибелі контррозвідника Олександра Хараберюша

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Укрінформ
Цього дня, 31 березня, три роки тому терористи підірвали автомобіль контррозвідника Олександра Хараберюша.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«В цей день три роки тому загинув один з кращих контррозвідників України — полковник Олександр Хараберюш. Справжній офіцер, доктор юридичних наук, кандидат у майстри спорту з кікбоксингу. Для рідних він був люблячим батьком та чоловіком, для друзів - надійний друг та мудрий наставник. Проте для ворогів настільки небезпечний противник, що єдиною можливістю його зупинити виявилося підступне вбивство», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Олександра залишилися дружина та дві доньки.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня 2017 року в Маріуполі підірвали автомобіль, в якому був заступник начальника відділу контррозвідки управління СБУ Донецької області полковник Олександр Хараберюш. На рахунку полковника контррозвідки близько 80 затримань російських агентів і терористів. Слідство встановило, що жінка-терористка вночі встановила міну під сидінням водія. Упевнившись, що Хараберюш сів за кермо цього автомобіля і почав рухатись, жінка дзвінком з мобільного телефона активувала вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху офіцер загинув на місці.

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31 жовтня 2017 року СБУ повідомила, що вбивцю, Юлію Просолову, затримали в Одесі. За даними спецслужби, терористка працювала на так званий Центр спеціальних операцій "МДБ ДНР", який діє під кураторством російських спецслужб. Її звинуватили у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що спричинив загибель людини) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У вересні 2018 року Прасолову засудили до 12 років з конфіскацією майна.

7 вересня 2019 року її передали Москві під час обміну утрисуваними особами у форматі 35 на 35.

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