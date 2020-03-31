Сьогодні третя річниця загибелі контррозвідника Олександра Хараберюша

Цього дня, 31 березня, три роки тому терористи підірвали автомобіль контррозвідника Олександра Хараберюша.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«В цей день три роки тому загинув один з кращих контррозвідників України — полковник Олександр Хараберюш. Справжній офіцер, доктор юридичних наук, кандидат у майстри спорту з кікбоксингу. Для рідних він був люблячим батьком та чоловіком, для друзів - надійний друг та мудрий наставник. Проте для ворогів настільки небезпечний противник, що єдиною можливістю його зупинити виявилося підступне вбивство», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Олександра залишилися дружина та дві доньки.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня 2017 року в Маріуполі підірвали автомобіль, в якому був заступник начальника відділу контррозвідки управління СБУ Донецької області полковник Олександр Хараберюш. На рахунку полковника контррозвідки близько 80 затримань російських агентів і терористів. Слідство встановило, що жінка-терористка вночі встановила міну під сидінням водія. Упевнившись, що Хараберюш сів за кермо цього автомобіля і почав рухатись, жінка дзвінком з мобільного телефона активувала вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху офіцер загинув на місці.

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31 жовтня 2017 року СБУ повідомила, що вбивцю, Юлію Просолову, затримали в Одесі. За даними спецслужби, терористка працювала на так званий Центр спеціальних операцій "МДБ ДНР", який діє під кураторством російських спецслужб. Її звинуватили у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що спричинив загибель людини) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У вересні 2018 року Прасолову засудили до 12 років з конфіскацією майна.

7 вересня 2019 року її передали Москві під час обміну утрисуваними особами у форматі 35 на 35.