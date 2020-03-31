Конкурс на посади до САП розпочнеться не раніше 27 квітня - Холодницький

У зв'язку з продовженням загальнонаціонального карантину конкурс на посади прокурорів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочнеться не раніше 27 квітня.

Про це у Facebook повідомив очільник САП Назар Холодницький.

"Постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2020 року № 239 загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. З огляду на викладене та для недопущення поширення вірусної інфекції, співбесіди з кандидатами на посади прокурорів САП розпочнуться не раніше 2️7 квітня 2020 року", - написав він.

Холодницький додав, що інформація про дату, час, місце проведення співбесід буде оприлюднена на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

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Раніше очільник САП повідомляв про перенесення дати початку співбесід з кандидатами на посади прокурорів САП не раніше 6️ квітня 2020 року через коронавірус.