Новопризначений глава МОЗ обіцяє швидкі та системні зміни у медицині

Новопризначений міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що дії МОЗ під його керівництвом будуть швидкими та системними.

Про це він заявив у своєму зверненні, повідомляє міністерство у Facebook.

"Сьогодні політика відійшла на другий план. На першому – життя та здоров’я мільйонів людей. Закликаю думати про це, а не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції. Бо коронавірусу байдуже, хто його жертва – вчитель, шахтар чи народний депутат. Палата інфекційної лікарні рівняє усіх... Дії МОЗу будуть швидкими та системними. І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії", - наголосив Степанов.

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Він також зазначив, що світ змінився, тому українці мають розраховувати лише на власні сили та свою армію медиків, які мають бути екіпіровані, захищені, організовані, з усім необхідним обладнанням та медикаментами.

Степанов також пообіцяв розв'язувати проблеми медиків, які до цього часу накопичилися.

"Коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов’язково. Всі права на помилки вже використані", - сказав він.

Міністр запевнив, що інформуватиме в режимі онлайн про реальний стан речей.

"Тримаймося, самоізолюємось та зберігаємо здоровий глузд", - закликав Степанов.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня звільнила Іллю Ємця з посади глави МОЗ та призначила замість нього Максима Степанова.

Максим Степанов за часів президентства Петра Порошенка очолював Одеську обласну державну адміністрацію, до того — обіймав посаду директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".