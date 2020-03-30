Новопризначений глава МОЗ обіцяє швидкі та системні зміни у медицині
Про це він заявив у своєму зверненні, повідомляє міністерство у Facebook.
"Сьогодні політика відійшла на другий план. На першому – життя та здоров’я мільйонів людей. Закликаю думати про це, а не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції. Бо коронавірусу байдуже, хто його жертва – вчитель, шахтар чи народний депутат. Палата інфекційної лікарні рівняє усіх... Дії МОЗу будуть швидкими та системними. І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії", - наголосив Степанов.
Він також зазначив, що світ змінився, тому українці мають розраховувати лише на власні сили та свою армію медиків, які мають бути екіпіровані, захищені, організовані, з усім необхідним обладнанням та медикаментами.
Степанов також пообіцяв розв'язувати проблеми медиків, які до цього часу накопичилися.
"Коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов’язково. Всі права на помилки вже використані", - сказав він.
Міністр запевнив, що інформуватиме в режимі онлайн про реальний стан речей.
"Тримаймося, самоізолюємось та зберігаємо здоровий глузд", - закликав Степанов.
Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня звільнила Іллю Ємця з посади глави МОЗ та призначила замість нього Максима Степанова.
Максим Степанов за часів президентства Петра Порошенка очолював Одеську обласну державну адміністрацію, до того — обіймав посаду директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".