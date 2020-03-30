Безоплатна правова допомога “перейшла” у месенджери

Система безоплатної правової допомоги розпочала онлайн-консультування у приватних чатах у Вайбері та Телеграмі.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

“Відтепер отримати відповідь на юридичне запитання можливо в інтерактивному режимі через приватні чати у популярних месенджерах Телеграм та Вайбер”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, нові ресурси безоплатної правової допомоги надають можливість поставити запитання правового характеру та отримати відповідь фахівців системи БПД з понеділка до четверга з 09.00 до 18.00, а у п’ятницю – з 09.00 до 16.45.

Можливості чатів будуть поступово вдосконалюватися, щоб якісно відповідати на всі запити користувачів.

Також повідомляється, що фахівці системи БПД надають правові консультації та роз’яснення за безкоштовним номером 0 800 213 103, у месенджері Фейсбук, у Телеграм-чаті, у відповідях на листи, надіслані на електронну пошту регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

У Мін’юсті нагадують, що Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені до 24 квітня 2020 року.

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На цей період система безоплатної правової допомоги призупиняє особистий прийом громадян та надання адресної правової допомоги. Безоплатна первинна та вторинна правова допомога надається дистанційно, із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з використанням скриньок для кореспонденції.

Надати необхідні документи можна через спеціально обладнані скриньки для кореспонденції або електронні засоби зв’язку, адреси яких можна дізнатися на офіційному сайті системи БПД.