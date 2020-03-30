Українські полярники дісталися Чилі, після обсервації вирушать до Антарктиди кораблем

Україні вдалося доправити в Чилі учасників 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які мають змінити на станції «Академік Вернадський» своїх колег.

Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

«На станції на них вже дуже чекають зимівники та зимівниці 24-ї УАЕ, а також сезонний загін дослідників, який нам вдалося туди «закинути» ще в січні-лютому. Нагадаю, що через карантин 25-ій експедиції не вдалося з першого разу дістатися Латинської Америки і вона була змушена повернутися в Київ. Але зараз команда вже в Чилі, і ми чекаємо на успішну перезмінку. Цьому наразі сприяє навіть глобальне потепління. У Антарктиці цей рік видався аномально теплим, тож акваторія станції буде вільною від криги впродовж усього квітня. Бо у «нормальні» роки станція закривається кригою вже після першої декади квітня», – пояснив керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

Він також наголосив, що відправка 25-ї УАЕ в умовах пандемії COVID-19 та карантину була дуже складною і стала можливою лише завдяки скоординованій роботі багатьох людей та відомств: Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, Державній прикордонній службі України, Національній поліції, українських представництв у Туреччині, Катарі, Перу, Бразилії та Чилі, уряду Республіки Чилі, а також української рибальської компанії «Інтерпромфлот».

Сьогодні, 30 березня 2020 року, команда полярників уже перебуває в місті Пунта-Аренас на березі Магеланової протоки. Тепер, відповідно до впроваджених Чилі обмежень, члени експедиції будуть на обсервації, після чого зможуть продовжити шлях до Антарктиди кораблем.