Українські полярники дісталися Чилі, після обсервації вирушать до Антарктиди кораблем

Українські полярники дісталися Чилі, після обсервації вирушать до Антарктиди кораблем

Укрінформ
Україні вдалося доправити в Чилі учасників 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які мають змінити на станції «Академік Вернадський» своїх колег.

Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

«На станції на них вже дуже чекають зимівники та зимівниці 24-ї УАЕ, а також сезонний загін дослідників, який нам вдалося туди «закинути» ще в січні-лютому. Нагадаю, що через карантин 25-ій експедиції не вдалося з першого разу дістатися Латинської Америки і вона була змушена повернутися в Київ. Але зараз команда вже в Чилі, і ми чекаємо на успішну перезмінку. Цьому наразі сприяє навіть глобальне потепління. У Антарктиці цей рік видався аномально теплим, тож акваторія станції буде вільною від криги впродовж усього квітня. Бо у «нормальні» роки станція закривається кригою вже після першої декади квітня», – пояснив керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

Він також наголосив, що відправка 25-ї УАЕ в умовах пандемії COVID-19 та карантину була дуже складною і стала можливою лише завдяки скоординованій роботі багатьох людей та відомств: Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, Державній прикордонній службі України, Національній поліції, українських представництв у Туреччині, Катарі, Перу, Бразилії та Чилі, уряду Республіки Чилі, а також української рибальської компанії «Інтерпромфлот».

Читайте також: У членів 25-ї української антарктичної експедиції коронавірус не виявили

Сьогодні, 30 березня 2020 року, команда полярників уже перебуває в місті Пунта-Аренас на березі Магеланової протоки. Тепер, відповідно до впроваджених Чилі обмежень, члени експедиції будуть на обсервації, після чого зможуть продовжити шлях до Антарктиди кораблем.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-