СБУ викрила сепаратистську інтернет-агітаторку

СБУ викрила на Одещині пропагандистку, яка поширювала через інтернет сепаратистські заклики.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"За даними слідства, мешканка Чорноморська розміщувала на персональних сторінках соціальних мереж публікації із закликами до повалення конституційного ладу в нашій державі. Для підготовки матеріалів агітаторка використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки слідчі СБУ виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України зловмисниці повідомлено про підозру.

Триває досудове слідство.

Фото у тексті: СБУ