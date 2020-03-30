Пандемія-2020: мобільні магазини і спецтаксі для медиків

Десятки мільйонів гривень вже виділено на медобладнання і підняття «бойового духу»

Поряд із шаленими втратами – прояви нечуваної щедрості на співучасті, а неймовірним новинам вже майже не дивуєшся. Нещодавно засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск закупив та передав Каліфорнії понад 1000 апаратів штучної вентиляції легень (так, їх і в Штатах бракує). Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав зусилля Маска "героїчними". Не менш героїчні зусилля українського бізнесу, що в умовах безпрецедентних обмежень виділяє кошти на спільну боротьбу з вірусом. Новини про благодійництво в різноманітних формах з’являються мало не щодня.

НА КРИЛАХ ДОБРОВОЛЬЦІВ

Першими збитків почали зазнавати туристичні та авіакомпанії. Коли місто Вухань закрили на карантин, авіаперевізник SkyUp відгукнувся на прохання уряду організувати евакуаційний рейс для наших співгромадян. «Для виконання рейсу з добровольців було сформовано 3 екіпажі у складі 17 осіб: 6 пілотів, 10 бортпровідників та 1 технік. Незважаючи на потенційні ризики для здоров’я, охочих виконати цей складний рейс було значно більше», – розповідає PR-менеджер компанії Наталія Калініченко. Авіакомпанія спорядила екіпаж засобами спецзахисту і застрахувала кожного на випадок втрати працездатності.

Загалом з моменту закриття авіасполучення з Україною SkyUp у період з 16 по 25 березня здійснила 287 спецрейсів для повернення українців додому. Частина з них – рейси на замовлення туроператора Join UP! для повернення його туристів, інше – за погодженням з державними інституціями. «Планується здійснити ще 151 спецрейс для повернення наших громадян», – говорить Наталія. За її словами, для цього авіакомпанія надає свої літаки й екіпажі, роботу яких оплачує самостійно. «Встановлюємо вартість квитків на ці рейси за найнижчим тарифом, який авіакомпанія може застосувати, аби відшкодувати витрати на виконання рейсів. Хоча для деяких рейсів навіть не покриваємо собівартість, – пояснює вона. – Як соціально відповідальна компанія ми розуміємо, що лише у поєднанні зусиль держави, бізнесу та громадянського суспільства можна протистояти викликам, з якими зіткнулися сьогодні».

ЗАСОБИ ВІД ВІРУСУ І ПРОДУКТОВОЇ ПАНІКИ

Віднедавна координацію дій активістів, пацієнтів, волонтерів, бізнесу взяв на себе Благодійний фонд «Пацієнти України» – запустив для цього сайт covid19.patients.org.ua. За його даними, потреба № 1 сьогодні – засоби індивідуального захисту для лікарів – спеціальні костюми, маски, окуляри, рукавички. На другому місці – апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), дороге обладнання, яке може собі дозволити придбати лише великий бізнес.

Великий бізнес – великі й внески. Так, «Нова Пошта» вже пожертвувала на бій з коронавірусом 25 млн грн – за них придбають обладнання для боротьби з коронавірусом у Полтаві та Полтавській області. ТМ Parimatch спільно з міжнародним благодійним фондом PM Foundation виділив 10 млн грн для потреб 13 опорних лікарень в Києві, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Придбають засоби індивідуального захисту медперсоналу (антисептики, захисні маски, респіратори, костюми тощо), апарати штучної вентиляції легень. Компанія розглядає цю акцію як інвестиції в майбутнє України. "Сьогодні весь світ об’єднався навколо вирішення глобальної проблеми — COVID-19.

Вадим Місюра

Допомогти лікарям і створити умови для лікування наших громадян — наш прямий обов'язок ", — прокоментував подію представник Parimatch в Україні Вадим Місюра. Проблемами медицини нинішня ситуація не обмежується: світовий спорт перебуває у небувалій кризі, невідомо, як довго триватиме карантин і коли відновляться спортивні заходи, нормальне спортивне життя. Parimatch, володар спеціальної премії «За видатний внесок у розвиток і популяризацію українського спорту» (програма «Людина року-2019), в рамках освітньої платформи PM Education за підтримки Tribuna.com провела першу онлайн-конференцію Sports Talk Club. "Важливо вже сьогодні думати про те, як діяти після відновлення змагань. Тому продовжуємо проводити освітні заходи для спортивної індустрії", — пояснює Вадим Місюра. Sports Talk Club запланована як серія онлайн-заходів, під час яких українські та міжнародні експерти обговорюватимуть рішення, що допоможуть спортивній індустрії з мінімальними втратами пережити 2020 рік.

Проти коронавірусу гуртують зусилля цілі галузі й регіони. На Черкащині волонтери, бізнесмени створили платформу "Спільнодія Черкащини" та загальний фонд, куди вже зробили внески МХП та Лебединський насіннєвий завод. 14 млн грн від МХП пішло на забезпечення апаратурою, засобами особистого захисту та медикаментами лікарні на обласному та національному рівні. Ще 15 млн отримав від МХП фонд «Вінниччина 2020», створений нещодавно за участю депутатів-мажоритарників, бізнесменів та Вінницької ОДА. Їх спрямували на закупівлю 19 комплектів апаратів ШВЛ та засобів захисту для лікарень регіону. Головне, агрохолдинг спільно з місцевим самоврядуванням протидіє паніці – посилено забезпечує продуктами свої соціальні магазини у Київській, Вінницькій та Черкаській областях. «Підтримуємо безперебійні поставки у мобільні й стаціонарні магазини, люди їх дуже чекають, – говорить Ганна Куренкова, менеджер із зовнішніх комунікацій МХП. – Місцеві депутати, голови ОТГ часто власними авто розвозять продукти літнім людям, яким важко дійти до магазину». За словами Ганни, у двох районах одної лиш Черкаської області мобільні магазини обслуговують більше 40 сіл, на соціальні товари тут розраховують близько 7000 пенсіонерів. «Приміщення тепер постійно дезінфікуємо, а покупців просимо тримати дистанцію», – розповідає Ганна.

КОЛЕСА ДЛЯ МЕДИКІВ

Незважаючи на «спецтранспорт», яким медпрацівники віднедавна їздять за перепустками, проблем вистачає. Частково виручають медперсонал активісти волонтерського чату «Підвези медика» та багаточисленних локальних груп з пошуку попутників, що згуртувалися у Viber та Telegram. Зі свого боку ініціативу допомоги висунуло МОЗ, до неї долучилися сервіси таксі й спонсори. Так, компанія ОККО зголосилася оплатити поїздки медичних працівників у 7 містах країни: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця. «Допомога реалізується через три сервіси таксі. Загалом прийняли рішення надати паливо для 50 000 поїздок», – повідомили Укрінформу в прес-службі компанії.

Як скористатися послугою – потрапити у перелік медзакладів та осіб, що мають на неї право (складається спільно з органами місцевого самоврядування), отримати і ввести промокод, розписано на сайтах партнерів проекту Uber та Uklon. Один промокод – 10 поїздок. «Скільки їх вже було використано, ще не знаємо – збиратимемо дані від сервісів раз на тиждень. Судячи з коментарів на нашій офіційній сторінці в Facebook, послуга дуже актуальна», – говорить представниця компанії Дарія Янченко. На додачу ОККО вдалося придбати 8 апаратів штучної вентиляції легень. Чотири з них вже найближчим часом передадуть у Стрийську лікарню, яку визначено ключовою для декількох районів у лікуванні хворих на коронавірус. Ще чотири поїдуть до різних лікарень Львова.

ВІД АЙТІ З ЛЮБОВ’Ю

IT-кластер Львова, утворений в 2010 році, активно долучився до боротьби з пандемією. Здавалося б, якраз цій галузі карантин шкодить чи не найменше – розробники програмних продуктів без проблем можуть працювати хоч з дому, хоч з пляжу. Днями його учасник – ІТ-компанія Intellias – заявила про намір придбати 10 000 експрес-тестів для діагностики коронавірусу. Своїх співробітників компанія давно перевела на дистанційну роботу. «Ми вважаємо, що стримування розповсюдження вірусу в даний момент є не менш важливим і терміновим, ніж підготовка медичних закладів до лікування хворих», – зазначив співзасновник компанії Intellias Михайло Пузраков.

Ще 10 тисяч експрес-тестів закуповує львівська IT-компанія N-iX, загалом вона витратить 2 млн грн. Одна з провідних компаній галузі SoftServe виділяє 10 млн грн для підтримки медзакладів. Кошти через корпоративний благодійний фонд «Відкриті очі» підуть на медпотреби у тих локаціях, де розташовані офіси компанії (Львів, Чернівці, Дніпро, Івано-Франківськ, Харків, Київ, Рівне). «Українським підприємцям зараз надзвичайно важливо згуртуватися, як ми завжди робимо у непрості часи, — пояснює співзасновник та член Ради директорів SoftServe Тарас Вервега. – — Ми зібрали окрему команду людей, яка цільово працює над вивченням ситуації у тих містах, де розміщені наші офіси і вивчає найбільш нагальні потреби, необхідність у медичній техніці, ліках тощо».

А у Вінниці працівники Територіального центру соціального обслуговування спільно із ІТ- компанією Playtika організували видачу гарячих обідів літнім людям (допомогу запропонували саме представники ІТ-фірми). Раз на тиждень їм доставлятимуть їжу з місцевого ресторану. За день роздається 350 порцій.

ХТО ЧИМ МОЖЕ

Не всім по кишені купити ШВЛ, але способи долучитися до добрих справ є різні. Столичний сервіс з підбору нянь «Парасолька» обіцяв безкоштовно наглядати за дітьми, чиї батьки постраждають від хвороби і будуть госпіталізовані. Харківський магазин екотоварів «Bilka — зелені думки в дії» безкоштовно шиє бавовняні маски (заплатити просять лише за матеріал).

Онлайн-журнал про музику «Слух» розпочав марафон онлайн-концертів, домашні концерти наживо вже дали Джамала та солістка The Hardkiss Юлія Саніна. Готель «Централь Магнат» у Чернівцях в зв’язку з численними ануляціями бронювань пропонує безкоштовний нічліг. «Якщо ви або ваші родичі опинилися у важкій ситуації через скасування рейсів, блокування кордонів, станом здоров’я, ми готові надати нічліг за умови «не заробити, а допомогти», – написав на сторінці у соцмережі його власник Сергій Скобун. А засновник одного з найбільших брендингових агентств Fedoriv Андрій Федорів відкрив безкоштовний доступ до авторського освітнього курсу з маркетингу "Папа Бренда». «Хочу, щоб люди, які лишилися дома на карантині, могли відволіктися від новин і отримати порцію маркетинг знань і натхнення. Сильні бренди, що змінюють бізнес, потрібні до, під час і після кризи», – пояснив він своє рішення. Альона Романюк, редакторка інформаційної кампанії «По той бік новин», ініціювала створення платформи, на якій оперативно спростовують фейки про коронавірус – «По той бік пандемії» (coronafakes.com). Це волонтерський проєкт, над яким працюють, очищуючи інформпростір від «сенсацій», журналісти та фактчекери із команд «По той бік новин» (ІРРП), «Без брехні», «Наші гроші. Львів», «Кавун.City» та «Букви».

Тетяна Негода