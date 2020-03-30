Водіїв та екіпажі, які не контактували з хворими на Covid-19, на обсервацію не відправлятимуть

Вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та персонал транспорту, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у Тelegram.

«Вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських, річкових суден, членів поїзних та локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - зазначив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації підготують відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У Києві зафіксовано 102 випадки Covid-19.