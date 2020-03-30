В армії коронавірусу не виявили, 164 військових - на ізоляції
Укрінформ
Станом на 7.00 30 березня в Збройних силах на ізоляції з метою дотримання карантинних заходів перебуває 164 військовослужбовця. Хворих на коронавірусну інфекцію в ЗСУ не зареєстровано.
Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.
«На 07.00 30 березня в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу Covid-19 не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 164 осіб.
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 55 осіб», - йдеться в повідомленні.
Командування Медичних сил ЗСУ закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні зареєстровано 480 випадків Covid-19 станом на 10:00 30 березня.