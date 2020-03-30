Торік в Україні майже 5,5 тисячі людей захворіли на інфекційний мононуклеоз

Упродовж 2019 року в Україні майже 5,5 тисячі людей захворіли на інфекційний мононуклеоз.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"Протягом 2019 року в Україні 5 467 людей захворіли на інфекційний мононуклеоз. Зокрема, 863 випадки зафіксували у жителів сільської місцевості, а 4 597 — у дітей до 17 років", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інфекційний мононуклеоз — гостре антропонозне вірусне захворювання, спричинене вірусом Епштейна — Барр (ВЕБ, EBV). Термін «мононуклеозоподібний синдром» застосовують щодо недуг, які клінічно нагадують інфекційний мононуклеоз, проте мають відмінну етіологію (цитомегаловірусна інфекція, гострий ретровірусний синдром).

Джерелом інфекції є хвора або інфікована людина.

До клінічних проявів інфекційного мононуклеозу належать гарячка; генералізована чи регіонарна лімфаденопатія; тонзиліт, фарингіт і гепатоспленомегалія; характерні зміни загального аналізу крові (лімфомоноцитоз, атипові мононуклеари).

У більшості випадків прогноз під час інфекційного мононуклеозу сприятливий.