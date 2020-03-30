Через карантин вимушено не працюють близько 4 мільйонів осіб — депутат
Укрінформ
У Торгово-промисловій палаті України заявили про те, що нині через карантин вимушено не працюють близько 4 мільйонів осіб, і до 700 тисяч втратили роботу.
Про це повідомила своєму Telegram-каналі позафракційна нардеп Ганна Скороход.
"У більшості підприємців "запасу міцності" вистачить до середини квітня - початку травня", - написала вона.
Раніше Скороход заявила, що зробити експрес-тест на коронавірус змогла тільки після пред'явлення депутатського посвідчення.