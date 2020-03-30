Через карантин вимушено не працюють близько 4 мільйонів осіб — депутат

Через карантин вимушено не працюють близько 4 мільйонів осіб — депутат

Укрінформ
У Торгово-промисловій палаті України заявили про те, що нині через карантин вимушено не працюють близько 4 мільйонів осіб, і до 700 тисяч втратили роботу.

Про це повідомила своєму Telegram-каналі позафракційна нардеп Ганна Скороход.

"У більшості підприємців "запасу міцності" вистачить до середини квітня - початку травня", - написала вона.

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Раніше Скороход заявила, що зробити експрес-тест на коронавірус змогла тільки після пред'явлення депутатського посвідчення.

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