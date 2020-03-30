Криклій нагадав, що повернути квиток на внутрішній потяг можна упродовж 90 днів

Якщо квиток був придбаний у касі на внутрішні поїзди, його можна повернути упродовж 90 днів з запланованої дати відправлення потяга.

Про це у Telegram написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Багато питань про повернення квитків у зв'язку із припиненням пасажирських перевезень залізницею. Повернути квитки на поїзди можна у будь-якій залізничній касі. Квитки можна повернути після завершення карантину. Якщо квиток придбаний у касі на внутрішні поїзди – впродовж 90 діб з запланованої дати відправлення поїзда", - написав він.

За його словами, повернути квиток на міжнародний поїзд можна впродовж 180 діб з запланованої дати відправлення поїзда.

Якщо квиток придбаний онлайн - потрібно зареєструватися\авторизуватися на сайті або в додатку «Залізничні квитки», і у розділі «Повернення квитків» відповідно до інструкції повернути квитки.

"Кошти будуть зараховані на вашу картку автоматично впродовж 30 календарних днів, комісія може бути повернута окремим платежем (смс-повідомлення про зарахування коштів надходить не завжди)", - відмітив Криклій.

Він поінформував, що якщо квитки, придбані онлайн, були роздруковані в залізничній касі, то їх можна буде повернути після завершення карантину відповідно до інструкції «Якщо квиток придбаний у касі».

Якщо квиток придбаний онлайн, але дата відправлення поїзда минула, треба роздрукувати квиток на принтері та керуватися правилом «Якщо квиток придбаний у касі», уточнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Укрзалізниці заявили, що компенсують 100% вартості квитків на всі поїзди, що мали відправитись після 18 березня 2020 року.

16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Згідно з постановою уряду, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заоборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та далекому).

В Укрзалізниці заявили, що повернути залізничні квитки на поїзди внутрішнього сполучення можна буде впродовж 90 діб з дати запланованої поїздки, міжнародного сполучення - впродовж 180 діб.

Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.