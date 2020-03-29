Поліція контролює усіх евакуйованих з-за кордону – Аваков

Поліція має контактні дані всіх, хто останніми тижнями повернувся в Україну з-за кордону, і поступово контролює дотримання ними режиму самоізоляції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє пресслужба Нацполіції.

"За останні декілька тижнів сотні тисяч людей повернулись в Україну, всі підписали зобов’язання про самоізоляцію... Поліція має всю базу громадян, які перетнули державний кордон, і ми контролюємо цю ситуацію. Йдуть перевірки, дзвінки. Якщо люди це будуть ігнорувати, то тоді буде штраф або ж кримінальна відповідальність", - сказав Аваков.

За його словами, якщо суспільство буде розуміти правила, а поліція лише контролюватиме надзвичайні випадки, тільки тоді буде ефект від ужитих заходів.

"Якщо, наприклад, 200 тисяч осіб не будуть його (режиму самоізоляції - ред.) дотримуватися, то ніякої поліції на них не знайдемо, в нас немає стільки людей", - наголосив керівник МВС.

Він нагадав, що в межах надзвичайної ситуації напрацьований механізм, коли за вказівкою головного санітарного лікаря поліція, за потреби, примусово ізолює хворого.

Окремо Аваков наголосив, що всі, в кого виявили коронавірус, вважатимуться здоровими тільки після додаткового обстеження.

«Ми добре розуміємо, в якому стані перебуває наша медицина, та виклики, які постали перед нашою державою. Ситуація, коли молода людина сама говорить, що «я захворів і я сам вилікувався» - це не нормальна ситуація. Це не смішно, ніякого хайпу тут бути не може. Після хвороби кожен має пройти додаткове обстеження, і якщо два тести покажуть негативний результат, тільки тоді людина абсолютно здорова», - зазначив він.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.