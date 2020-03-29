На карантині за кордоном перебувають понад 170 українців

На карантині за кордоном через коронавірус перебуває 171 українець у 15 країнах світу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. Українці знаходяться на карантині в таких країнах: Австралія - 1, Азербайджан - 1, Бельгія - 1, Бразилія - 16, В'єтнам - 9, Італія - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нігерія - 2, Нідерланди - 1, ОАЕ - 3, Польща - 107, Румунія - 5, РФ - 1. Читайте також: З яких країн можна дістатися до України на авто – МЗС дає поради Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня ввів режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширення Covid-19.