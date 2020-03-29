Спецрейсом зі США додому вирушили 359 українців

Спецрейсом зі США додому вирушили 359 українців

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Укрінформ
З Нью-Йорка до Києва спеціальним рейсом вилетів літак МАУ, яким на батьківщину повертаються 359 громадян України.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в США.

«28 березня вдалося відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка до Києва. Це другий з запланованих спецрейсів, якими можна було потрапити в Україну перед повним закриттям пасажирських перевезень через державний кордон України», - йдеться в повідомленні.

У Посольстві наголосили, що захисними масками всі пасажири забезпечені - як під час польоту, так і на виході в аеропорту «Бориспіль».

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Посол України в США Володимир Єльченко уточнив у Twitter,  що на борту цього літака перебувають 359 осіб.

Як повідомлялося, 27 березня до Києва спецрейсом з Нью-Йорка прибули 354 громадянина України

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