Спецрейсом зі США додому вирушили 359 українців
Про це у Facebook повідомляє Посольство України в США.
«28 березня вдалося відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка до Києва. Це другий з запланованих спецрейсів, якими можна було потрапити в Україну перед повним закриттям пасажирських перевезень через державний кордон України», - йдеться в повідомленні.
У Посольстві наголосили, що захисними масками всі пасажири забезпечені - як під час польоту, так і на виході в аеропорту «Бориспіль».
Посол України в США Володимир Єльченко уточнив у Twitter, що на борту цього літака перебувають 359 осіб.
Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів. Дякуємо всім, хто долучився до організації переліту! Бережіть себе! pic.twitter.com/rNG6PPdKX4— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) March 28, 2020
Як повідомлялося, 27 березня до Києва спецрейсом з Нью-Йорка прибули 354 громадянина України.