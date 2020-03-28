Завтра до України з Китаю прибуде ще один літак із засобами захисту

У Китаї до вильоту в Україну готується літак з черговим гуманітарним вантажем засобів протидії коронавірусної інфекції.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Китаї.

«У контексті боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, Посольство України в КНР здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у міжнародному аеропорту міста Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії SCAT Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України.

У Посольстві підкреслюють, що напередодні завдяки тісній координації з центральними й місцевими органами влади Китаю було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.

Очікується, що у неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну.