Під час карантину 22% медійників мають фінансові проблеми - ІМІ

В Україні у зв’язку з карантином 22% медійників мають проблеми із заробітною платою у вигляді затримок та скорочень.

Про це свідчать результати анонімного опитування медійників, яке провів Інститут масової інформації.

"Під час карантину 22% медійників мають проблеми із заробітною платою у вигляді затримок та скорочень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними дослідження, 14% респондентів-медійників зазначили, що вже відчули на собі зменшення діяльності медіа, ще 11% сказали про зменшення замовлень.

Опитування показало, що 8% журналістів зіткнулися з відмовою від вже існуючих замовлень, а 9% зовсім не отримують нових.

Водночас опитані ІМІ медійники вважають, що наслідки карантину призведуть до зростання уваги аудиторії і зростання впливу медіа (23% респондентів) та переформатування діяльності і пошуку нових рішень в онлайн-сфері для медіа (22%).

Разом з тим 18% журналістів очікують скорочення чи затримок заробітної плати, а 10,5% медійників бояться, що через карантин залишаться без замовлень.

Лише 6,5% респондентів очікують призупинення діяльності їхнього медіа, а 5% очікують взагалі закриття медіа, в якому вони працюють.

65% опитаних ІМІ медійників зазначили, що медіа, в яких вони працюють, перейшли на роботу з дому, але 18,5% журналістам доводиться виїжджати на журналістські завдання.

81,5% опитаних відчувають потребу покращити свої професійні вміння у зв’язку з карантином.

Дослідження проводилося методом анонімного анкетного опитування. Всього було отримано 200 відповідей від журналістів, з них 64,5% жінки та 35,5% чоловіки. 60% – журналісти з усіх регіонів України, 40% – журналісти з міста Києва. Дослідження проводилося протягом 19-24 березня 2020 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 93 нові випадки.