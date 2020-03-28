Зеленський відзначив нагородами діячів театру

Зеленський відзначив нагородами діячів театру

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України діячів театрального мистецтва.

Відповідний указ від 27 березня опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, Президент нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Оксану Когут - директора комерційного театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»

Також Президент постановив надати почесне звання «Народний артист України»:

- Бутковській Валентині — артистці-вокалістці театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»;

- Єні Олександрі - артистці державного підприємства «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки», м.Київ;

- Мочураду Богдану - головному диригентові державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької», м.Львів;

- Шишпор Христині - артистці балету, м.Київ.

Крім того, звання «Заслужений артист України» присвоєно:

- Барні Анатолію - артистові драми, заступнику директора комунального закладу «Закарпатський обласний театр драми та комедії» Закарпатської обласної ради;

- Власовій Олесі - артистці театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр на Печерську»;

- Гірник Тетяні - артистці драми Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;

- Гульченко Валентині - артистці — провідному майстрові сцени комунальної установи «Одеський театр юного глядача Юрія Олеші»;

- Гуриненку Геннадію - артистові-ляльководу — провідному майстрові сцени Харківського державного академічного театру ляльок імені Афанасьєва;

- Завгородній Вікторії - артистці — провідному майстрові сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра»;

- Іванченку Дмитру - солістові опери — провідному майстрові сцени державною підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ;

- Максимюку Максиму — артистові драми театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»;

- Мацаку Анатолію - акторові комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради;

- Смірновій Любові - артистці комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича»;

- Шошину Артему — артистові — провідному майстру сцени театрально-видовищним закладу культури «Академічний театр «Київ модерн-балет»;

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Звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно директорові — художньому керівнику комунального закладу «Житомирський академічний обласний театр ляльок» Житомирської обласної ради Мисечку Сергію та головному диригентові Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Ткачуку Богдану .

Як повідомлялося, щороку 27 березня відзначається Всесвітній день театру.

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