Зеленський відзначив нагородами діячів театру
Відповідний указ від 27 березня опублікований на сайті глави держави.
Зокрема, Президент нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Оксану Когут - директора комерційного театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»
Також Президент постановив надати почесне звання «Народний артист України»:
- Бутковській Валентині — артистці-вокалістці театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»;
- Єні Олександрі - артистці державного підприємства «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки», м.Київ;
- Мочураду Богдану - головному диригентові державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької», м.Львів;
- Шишпор Христині - артистці балету, м.Київ.
Крім того, звання «Заслужений артист України» присвоєно:
- Барні Анатолію - артистові драми, заступнику директора комунального закладу «Закарпатський обласний театр драми та комедії» Закарпатської обласної ради;
- Власовій Олесі - артистці театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр на Печерську»;
- Гірник Тетяні - артистці драми Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;
- Гульченко Валентині - артистці — провідному майстрові сцени комунальної установи «Одеський театр юного глядача Юрія Олеші»;
- Гуриненку Геннадію - артистові-ляльководу — провідному майстрові сцени Харківського державного академічного театру ляльок імені Афанасьєва;
- Завгородній Вікторії - артистці — провідному майстрові сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра»;
- Іванченку Дмитру - солістові опери — провідному майстрові сцени державною підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ;
- Максимюку Максиму — артистові драми театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»;
- Мацаку Анатолію - акторові комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради;
- Смірновій Любові - артистці комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича»;
- Шошину Артему — артистові — провідному майстру сцени театрально-видовищним закладу культури «Академічний театр «Київ модерн-балет»;
Звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно директорові — художньому керівнику комунального закладу «Житомирський академічний обласний театр ляльок» Житомирської обласної ради Мисечку Сергію та головному диригентові Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Ткачуку Богдану .
Як повідомлялося, щороку 27 березня відзначається Всесвітній день театру.