Куди звертатися українцям після закінчення дозволу на перебування у ФРН – роз’яснення МЗС

Громадяни України у разі закінчення терміну дії візи, дозволу на перебування в Німеччині або терміну перебування у рамках безвізового режиму мають звернутися до відповідних відомств у справах іноземців за місцем своєї реєстрації у ФРН.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України у Німеччині з посиланням на роз’яснення німецької сторони.

«МЗС ФРН підтвердило, що продовження дії шенгенських віз або дозволів на проживання у Німеччині належить до компетенції земельних відомств у справах іноземців (Ausländerbehörde der Länder). З врахуванням цього, особи, які потребують продовження згаданих документів, повинні звертатися до відповідних відомств у справах іноземців за місцем своєї реєстрації у ФРН», - йдеться у повідомленні.

При цьому, зовнішньополітичне відомство Німеччини наголосило, що, з огляду на заходи із подолання епідемії коронавірусу, функціональні можливості відомств у справах іноземців обмежені, у тому числі у формі часткового чи повного припинення прийому іноземних громадян.

МЗС ФРН рекомендує здійснювати перевірку доступних послуг на сайтах відповідних відомств у справах іноземців, а також утриматися від особистого відвідування цих установ без попередньо підтвердженого терміну.

У диппредставництві України нагадали, що з 23 березня іноземним громадянам, термін перебування яких у ФРН закінчується, на сайті відомства надається можливість зареєструватися та роздрукувати відповідне підтвердження (сертифікат).

Крім того, також працює «гаряча лінія» за наступними номерами телефонів: 90269-5507 та 90269-5505

У посольстві також звернули увагу на те, що всі туристи мають залишити територію Німеччини протягом 90 днів.

Водночас, у випадку, якщо особа не змогла покинути територію Німеччини з огляду на обмеження та заходи із подолання епідемії коронавірусу, ситуація щодо кожної окремої особи буде розглядатися як надзвичайна.