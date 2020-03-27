Мисливці за вірусами, сесія на парковці та березневий снігопад

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу

Фото: Маркіян Лисейко

В Україні триває боротьба із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. У другий тиждень карантину, який Кабмін у середу, 25 березня, продовжив до 24 квітня, в усі регіони країни було відправлено експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, правоохоронців, рятувальників та прикордонників. На фото – медичний вантаж, що надійшов у складі першого траншу гуманітарної допомоги з Китаю для боротьби з коронавірусом, розвантажують у Львові.

Фото: Микола М’якшиков

«Мисливці за вірусами»: в Дніпрі розпочали санітарну обробку під’їздів багатоквартирних будинків. Співробітники департаменту благоустрою та інфраструктури, а також департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради проводять її за допомогою спеціальних розпилювачів.

Фото: Микола М’якшиков

Тим часом депутати міськради Дніпра через карантинні заходи в Україні провели засідання на парковці й у захисних масках. Стільці обранців були розставлені на відстані близько метра один від одного.

Фото: Павло Багмут

Із понеділка, 23 березня, у столичному громадському транспорті можна пересуватися лише за спецквитками, які отримали люди, задіяні у сферах критично важливої інфраструктури - медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники сфери ЖКГ, особи, які працюють у продуктових магазинах і аптеках.

Фото: Сергій Гудак

Українські швейні фабрики тим часом вирішили зробити свій внесок у боротьбу з пандемією і почали виготовляти захисний медичний одяг замість брендового. На фото – працівниця ужгородської швейної фабрики під час пошиття захисних масок.

Фото: Євген Котенко

Погода ж в Україні ніби вирішила підтримати гасло всесвітнього карантину «Залишайся вдома!», понизивши градуси надворі й засипавши снігом саме в сьому річницю ще однієї НС – Великого снігопаду 2013-го.

Фото: Геннадій Мінченко

У свою чергу абрикоси «сказали», що все буде весна, і розпустилися.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Геннадій Мінченко

Чоловік із захисною маскою на обличчі курить у Києві.

Фото: Павло Багмут

Люди в захисних масках у салоні тролейбуса, який перевозить пасажирів лише зі спецквитками, в Києві.

Фото: Сергій Гудак

Чоловік із респіратором на голові курить в Ужгороді.

Фото: Маркіян Лисейко

Медпрацівниця вимірює температуру відвідувачам Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у Львові.

Фото: Маркіян Лисейко

Дівчина в захисній масці ставить свічку в Гарнізонному храмі святих верховних апостолів Петра і Павла у Львові.

Фото: Євген Котенко

Попри карантин: жінка цілує ікону в Свято-Троїцькому Іонинському монастирі в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Жінка у захисній масці й собака на вулиці міста Лубни на Полтавщині.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

У студії харківського молодіжного клубу "Культура звуку", де проводять онлайн-вечірку для аудиторії, яка перебуває на карантині через небезпеку поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Фото: Євген Котенко

Люди з собакою переходять через дорогу під час снігопаду в Києві.

Фото: Олена Худякова

Сон-трава в снігу на Київщині.

Фото: Сергій Гудак

Собака в полі білоцвіту поблизу села Турички на Закарпатті.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Морська свинка на прізвисько Укроп демонструє правила відвідування супермаркету в приміщенні Асоціації багатодітних сімей "АММА" в Харкові.

Фото: Юлія Овсяннікова

Жінка в захисній масці робить закупи у столичному супермаркеті.

Фото: Юлія Овсяннікова

Кур'єри сервісу доставки їжі чекають біля ресторану швидкого харчування, щоб забрати замовлення, під час карантину в Києві.

Фото: Сергій Гудак

Чоловік йде вулицею Ужгорода.

Фото: Геннадій Мінченко

Хлопчик гуляє біля озера в Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Карантин у спальному районі столиці: дівчина і хлопець годують голубів.

Фото: Юлія Овсяннікова

Дівчина катається на гойдалці попри заборону користуватися дитячими майданчиками під час карантину.

Фото: Євген Котенко

Смог над Києвом.