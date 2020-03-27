На засоби індивідуального захисту виділили 200 мільйонів – МОЗ

Про це на брифінгу стосовно ситуації з захворюваністю на Covid-19 сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформ.

“Наразі виділено близько 200 млн грн для закупівлі засобів індивідуального захистити, реактивів для лабораторій, засобів індивідуального захисту для працівників МВС, Нацполіції, прикордонників”, - сказав Ляшко.

Водночас він зазначив, що використання засобів індивідуального захисту в цих умовах буде постійно зростати.

За його словами, є методика розрахунку потреби одномісячного запасу, трьохмісячного запасу засобів індивідуального захисту. Також у випадку масового надходження хворих на коронавірусну хворобу буде розширено перелік закладів охорони здоров'я, які будуть їх приймати.

Ляшко нагадав, щоб був заборонений експорт засобів індивідуального захисту для забезпечення в першу чергу потреби всередині країни. Також, за його словами, ті засоби індивідуального захисту, які прибули з Китаю, були розподілені між регіонами, щоб забезпечити в першу чергу ними бригади екстреної медичної допомоги. Очікується наступна партія гуманітраної допомоги, в тому числі і засобів індивідуального захисту

Він додав, що місцева влада також має вживати заходів по забезпеченню захисту медичних працівників.

Головний санітарний лікар наголосив, що ситуація з дефіцитом засобів індивідуального захисту критична у всьому світі.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.