На засоби індивідуального захисту виділили 200 мільйонів – МОЗ
“Наразі виділено близько 200 млн грн для закупівлі засобів індивідуального захистити, реактивів для лабораторій, засобів індивідуального захисту для працівників МВС, Нацполіції, прикордонників”, - сказав Ляшко.
Водночас він зазначив, що використання засобів індивідуального захисту в цих умовах буде постійно зростати.
За його словами, є методика розрахунку потреби одномісячного запасу, трьохмісячного запасу засобів індивідуального захисту. Також у випадку масового надходження хворих на коронавірусну хворобу буде розширено перелік закладів охорони здоров'я, які будуть їх приймати.
Ляшко нагадав, щоб був заборонений експорт засобів індивідуального захисту для забезпечення в першу чергу потреби всередині країни. Також, за його словами, ті засоби індивідуального захисту, які прибули з Китаю, були розподілені між регіонами, щоб забезпечити в першу чергу ними бригади екстреної медичної допомоги. Очікується наступна партія гуманітраної допомоги, в тому числі і засобів індивідуального захисту
Він додав, що місцева влада також має вживати заходів по забезпеченню захисту медичних працівників.
Головний санітарний лікар наголосив, що ситуація з дефіцитом засобів індивідуального захисту критична у всьому світі.
В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.
За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.