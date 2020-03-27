Суспільний мовник просить, аби Кабмін не урізав йому видатки

Суспільному мовнику при перегляді бюджету планують скоротити 480 млн грн. Зменшення фінансування загрожує призвести до повної зупинки роботи телерадіокомпанії.

Про це йдеться у відкритому листі Суспільного мовника до Кабінету міністрів України, оприлюдненому у Facebook.

«26 березня у публічних джерелах з’явилась інформація про наміри Кабінету Міністрів України переглянути видатки державного бюджету, зокрема суттєво скоротити фінансування гуманітарної сфери, програм на підтримку культури, спорту, інформаційної політики, планується й зменшити фінансування Суспільного мовника на суму близько 480 млн грн», - ідеться в листі.

Як зазначається, бюджет Національної суспільної телерадіокомпанії України у 2020 році мав би становити 1 млрд 711 млн 516 тис. грн, що на 300 млн менше, ніж передбачено у законі «Про суспільне телебачення та радіомовлення України». Зменшення бюджету Суспільного ще на майже 480 млн грн, а також сплата телерадіокомпанією державного боргу перед компанією «Євроньюз» у сумі близько 350 млн грн призведе до зменшення фінансування на 830 млн грн.

Автори листа нагадали, що на сьогодні рахунки Суспільного мовника під арештом через борг колишньої державної компанії перед «Євроньюз». Ще 18 лютого Міністерство юстиції відкрило виконавче провадження щодо стягнення із Суспільного державного боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства «Євроньюз», також 1,6 млн євро виконавчого збору телерадіокомпанія має сплатити додатково.

Тож після сплати боргу та зменшення бюджетного фінансування у мовника залишиться лише 881 млн грн. Таких коштів недостатньо для роботи телерадіокомпанії, адже навіть на видатки «виживання» (оплата послуг трансляції, податків та обов’язкових зборів, комунальних платежів й існуючих зобов’язань) потрібно більше.

Як підкреслюють на Суспільному, таким чином зменшення фінансування може призвести до повної зупинки роботи телерадіокомпанії, а це два національні телеканали (UA: Перший та UA: Культура), три національні радіоканали (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь, UA: Радіо Культура), а також діджитал-платформи та теле- й радіоканали в кожному куточку країни.

За словами авторів листа, внаслідок такого перегляду державного бюджету країна може залишитись без Суспільного мовника. Позбавлення фінансування культури та інформаційної сфери призведе до деградації та дезінформації, що стануть складними викликами для нашої держави.

«Тому звертаємось до Кабінету Міністрів України з проханням переглянути такі наміри, залишивши відповідним інституціям сфер культури та інформаційної політики щонайменше шанс на виживання у 2020 році», - закликають на Суспільному.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.