НБУ попереджає про шахраїв, які від його імені пропонують "соціальну допомогу"

Національний банк України попередив про злодіїв, які від імені НБУ намагаються ошукати громадян.

Про це йдеться на сторінці банку у Facebook.

"На жаль, навіть у час карантину шахраї не припиняють свої злодійські спроби ошукати українців. Вони надсилають громадянам СМС-повідомлення від імені Національного банку про нібито нараховану "соціальну допомогу". Або про міфічні розіграші коштовних призів та лотереї "під егідою НБУ", - йдеться у повідомленні.

НБУ наголошує, що не нараховує та не виплачує соціальну допомогу. Розіграшів або лотерей Нацбанк теж не проводить.

"Просимо вас: не дзвоніть за вказаними номерами телефонів. Нікому не повідомляйте свої особисті дані та інформацію про картки і рахунки", - закликали у НБУ.