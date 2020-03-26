НБУ попереджає про шахраїв, які від його імені пропонують "соціальну допомогу"
Укрінформ
Національний банк України попередив про злодіїв, які від імені НБУ намагаються ошукати громадян.
Про це йдеться на сторінці банку у Facebook.
"На жаль, навіть у час карантину шахраї не припиняють свої злодійські спроби ошукати українців. Вони надсилають громадянам СМС-повідомлення від імені Національного банку про нібито нараховану "соціальну допомогу". Або про міфічні розіграші коштовних призів та лотереї "під егідою НБУ", - йдеться у повідомленні.
НБУ наголошує, що не нараховує та не виплачує соціальну допомогу. Розіграшів або лотерей Нацбанк теж не проводить.
"Просимо вас: не дзвоніть за вказаними номерами телефонів. Нікому не повідомляйте свої особисті дані та інформацію про картки і рахунки", - закликали у НБУ.