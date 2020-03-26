Із Франції вже повернулися понад 1600 українців – посол

Із Франції вже повернулися понад 1600 українців – посол

Укрінформ
Із Парижа до Києва вирушив восьмий спеціальний авіарейс, яким додому повертаються 207 українців. 

Про це у Twitter повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур.

«Щойно відправили вже восьмий спецрейс з Парижа до Києва. На борту SkyUp - 207 українців. Загалом у списках Посольства на сьогодні 2443 українці, з яких 1652 вже повернулися додому», - зазначив Шамшур.

Він додав, що на 27 березня заплановані рейси SkyUp та МАУ з аеропорту Шарль-де-Голль, а також МАУ з Ніцци.

Як повідомлялося, у зв’язку з поширенням коронавірусу Кабмін 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Спеціальні авіарейси здійснюють авіакомпанії SkyUp та МАУ. Окрім того, українців доставлять з-за кордону спецпоїздами. 

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За даними Міністерства закордонних справ, станом на 25 березня за сприяння дипломатичних установ в Україну вже повернулися 82 804 особи

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

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