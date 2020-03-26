У членів 25-ї української антарктичної експедиції коронавірус не виявили

У членів 25-ї української антарктичної експедиції не виявлено коронавірусу і вони готові найближчим часом продовжувати дорогу на станцію «Академік Вернадський», щоб змінити своїх колег.

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

«Антарктида залишається єдиним континентом, вільним від пандемії коронавірусу. Дуже важливо цей статус зберегти. Тому після повернення в Україну з півдороги до Антарктиди (через скасування авіарейсів та закриття країн Південної Америки на в’їзд) усій команді було проведено тестування методом ПЛР на коронавірус. Результати були негативні, тобто команда здорова і готова продовжувати свій шлях до Антарктиди найближчим часом, щоб замінити 24-у УАЕ, яка закінчує роботу на станції «Академік Вернадський», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що наразі, поки розробляються шляхи в Антарктиду в умовах пандемії, команда знаходиться в ізоляції, де проводить додаткові тренінги та злагодження.

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Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу українська команда 25-ї антарктичної експедиції, яка раніше вирушила на станцію «Академік Вернадський», не змогла дістатися Антарктиди й мусила повернутися в Київ.

Фото: Національний антарктичний науковий центр