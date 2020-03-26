Укрзалізниця 29 березня поверне українців із РФ

Укрзалізниця 29 березня поверне українців із РФ

Укрінформ
Укрзалізниця 27-29 березня виконає спецрейс за маршрутом "Київ - Москва - Київ", яким забере українців із Російської Федерації у зв'язку із карантинними обмеженнями.

Про це повідомляється на сайті Мінінфраструктури.

«Укрзалізниця на виконання доручення Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури України призначила на 27 березня рейс поїзда № 906 Київ - Москва та зворотно для повернення до своїх країн громадян України та Російської Федерації, котрі внаслідок обмежувальних заходів, у зв’язку з карантином, не мають змоги самостійно перетнути кордон», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, поїзд відправиться із Києва 27 березня о 18:36, а прибуде до Москви 28 березня о 10:14.

У зворотному напрямку поїзд під № 905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35 і прибуде до Києва 29 березня о 07:32.

Квитки на вказаний поїзд доступні у продажі виключно через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Як повідомлялося, у зв’язку з поширенням коронавірусу Кабмін 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Читайте також: Укрзалізниця призначила ще два поїзди для евакуації українців з Польщі

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Спеціальні авіарейси здійснюють авіакомпанії Sky Up Airlines та МАУ. Також українців доставлять з-за кордону спецпоїздами. За даними Міністерства закордонних справ, станом на 25 березня в Україну вже повернулося 82 804 особи за сприяння дипломатичних установ.

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-