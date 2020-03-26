Укрзалізниця 29 березня поверне українців із РФ

Укрзалізниця 27-29 березня виконає спецрейс за маршрутом "Київ - Москва - Київ", яким забере українців із Російської Федерації у зв'язку із карантинними обмеженнями.

Про це повідомляється на сайті Мінінфраструктури.

«Укрзалізниця на виконання доручення Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури України призначила на 27 березня рейс поїзда № 906 Київ - Москва та зворотно для повернення до своїх країн громадян України та Російської Федерації, котрі внаслідок обмежувальних заходів, у зв’язку з карантином, не мають змоги самостійно перетнути кордон», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, поїзд відправиться із Києва 27 березня о 18:36, а прибуде до Москви 28 березня о 10:14.

У зворотному напрямку поїзд під № 905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35 і прибуде до Києва 29 березня о 07:32.

Квитки на вказаний поїзд доступні у продажі виключно через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Як повідомлялося, у зв’язку з поширенням коронавірусу Кабмін 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

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Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Спеціальні авіарейси здійснюють авіакомпанії Sky Up Airlines та МАУ. Також українців доставлять з-за кордону спецпоїздами. За даними Міністерства закордонних справ, станом на 25 березня в Україну вже повернулося 82 804 особи за сприяння дипломатичних установ.

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.