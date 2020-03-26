Сьогодні кожен український лікар є "кіборгом": Зеленський ініціює збільшення виплат медикам

Президент Володимир Зеленський ініціює підвищення розміру матеріальної компенсації для медиків, які протидіють коронавірусу, до рівня військових.

Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийнято постанову про збільшення окладу медичних працівників, запроваджено погодинну оплату медикам, які протидіють коронавірусу. Є задача вивести матеріальні компенсації на рівень з нашими військовими. Сьогодні кожен український лікар є «кіборгом», який стоїть на захисті здоров’я усієї нації. Ми зробимо все, щоб вони були максимально захищені та заохочені", - запевнив Зеленський.

Президент також зазначив, що українські лікарі щодня проводять регулярні консультації з китайськими медиками з Уханя та отримують досвід ефективної боротьби з коронавірусом.

Водночас він відзначив, що, крім медиків, мужньо виконують свою роботу прикордонники, військові, посли і дипломатами, поліцейські, нацгвардійці та багато інших.

"Це спільна боротьба, де ми переможемо тільки разом", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.