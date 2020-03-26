На центральних телеканалах проведуть відеоуроки для учнів 5-11 класів

На центральних телеканалах для учнів 5-11 класів проведуть відеоуроки з основних предметів.

Про це на брифінгу сказала в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Повідомлю про те, що з наступного тижня на центральних телеканалах України ми записуємо відеоуроки для учнів 5 - 11 класів з основних предметів. Тільки для того, щоб вас підтримати", - заявила вона.

Мандзій наголосила, що "не кожна дитина зараз в Україні охоплена дистанційною формою навчання".

"Залучення телеканалів до проведення відеоуроків дозволить охопити більше дітей. Відеоуроки ми записуємо за тими темами, інформацію про які ви отримуєте дистанційно", - додала в.о. міністра.

З 12 березня в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19 на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Читайте також: Зеленський обговорив запуск освітнього проєкту для школярів з керівниками телеканалів

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними Worldometers, станом на 14.00 26 березня у світі зафіксовано 487 452 випадки зараження коронавірусом, з них 22 028 летальних, 117 582 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.