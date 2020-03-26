В Україні зріс середній розмір лікарняних

Середній розмір виплат за лікарняними в Україні в лютому 2020 року становив 315 грн за кожен день лікування, що на 19,1% більше, ніж у лютому торік.

Про це повідомила пресслужба Фонду соціального страхування України.

"За підсумками лютого 2020 року середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України склав 315 грн за кожен день лікування. Це на 19,1% більше, ніж у лютому 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом за заявами-розрахунками, отриманими від роботодавців у лютому, Фонд профінансував понад 2,9 млн днів перебування на лікарняних на суму 915,9 млн грн. Виплати отримали 266,5 тис. застрахованих осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

У період карантину діє особливий порядок видачі лікарняних.

За інформацією Мін'юсту, якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, фінансова допомога за рахунок Фонду соціального страхування надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, виплачується ФССУ застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до повного одужання.