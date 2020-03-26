Агрохолдинг закуповує експрес-тести та обладнання для боротьби з коронавірусом

Найближчими днями до України надійдуть ще 1000 експрес-тестів для діагностики коронавірусу COVID-19 та засоби спецзахисту для медиків.

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі групи МХП. До кінця березня надійдуть захисні костюми з респіраторами, окулярами та рукавичками для лікарів.

«До 15 квітня ми маємо отримати апарати штучної вентиляції легень, монітори стану пацієнта, кисневі концентратори, портативні безмасляні відсмоктувачі, набори для важкої інтубації. До процесів пошуку постачальників, перемовин та укладання договорів, логістики, роботи з місцевими органами влади залучена більшість департаментів МХП, працює величезна команда», – розповіла директорка Благодійного фонду «МХП – Громаді» Тетяна Волочай. За її словами, ефективна система закупівлі у холдингу дозволила у найкоротші терміни укласти договори з виробниками сучасного обладнання. На придбання медобладнання і засобів індивідуального захисту холдинг спрямував 14 млн грн.

Як повідомила директорка фонду, днями було оголошено про створення платформи «Спільнодія Черкащини», основною метою якої є фінансова та матеріальна допомога від волонтерів і бізнесменів у боротьбі проти коронавірусу. В першу чергу увагу звернуть на загальний стан системи санітарно-епідеміологічного контролю, відсутність у лікарнях достатньої кількості устаткування, тестів, масок, костюмів та інших засобів захисту, безперебійного та своєчасного підвезення медперсоналу до місць роботи тощо. Першими учасниками об’єднання стали потужні агрохолдинги області – МХП та Лебединський насіннєвий завод.

Читайте також: МХП запровадив на своїх підприємства додаткові заходи безпеки

«Соціально активна громадськість та український бізнес долучився до вирішення найгостріших питань. Звичайно, державу вони не замінять, проте їх допомога зараз вкрай необхідна», - наголосила представниця МХП.

Тест-системи (ПЛР та експрес тести), апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори та інше обладнання Україна вимушена закуповувати переважно з-за кордону. «А це додатковий час на пошук сертифікованих постачальників, підписання договорів, міжнародну логістику в умовах зачинених кордонів», - пояснила Волочай.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні виготовлена і повністю готова до використання власна тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19 на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію й підтверджена її точність.