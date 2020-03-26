У ЗСУ не зафіксували жодного випадку коронавірусу — Міноборони

Станом на 26 березня у ЗСУ не виявлені випадки коронавірусу. Із метою запобігання розповсюдження недостовірної інформації щодо епідеміологічної ситуації в ЗСУ, в оборонному відомстві ухвалили рішення щодо проведення щоденних брифінгів на цю тему.

Про це під час брифінгу 26 березня повідомив начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил ЗСУ, Головний державний санітарний лікар Міністерства оборони Сергій Моргун.

«Станом на 26 березня, не зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19 серед діючих військовослужбовців Збройних Сил України. На ізоляції перебуває — 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції у найближчі 5 діб складає 48 осіб», - повідомив Моргун.

За його словами, нинішню складну ситуацію в Україні намагається використати зовнішній та внутрішній ворог. Зокрема, останнім часом зросла кількість так званих «достовірних джерел», які, начебто, мають підтверджену інформацію про інфікування військовослужбовців ЗСУ Covid-19. В першу чергу це сумнівні джерела в соціальних мережах та Телеграм-канали, що створені та модеруються російськими спецслужбами.

«Враховуючи зазначене, в Командуванні Медичних сил Збройних сил України прийнято рішення щоденно інформувати громадськість про епідеміологічну ситуацію в Збройних силах України», - наголосив Моргун.

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Він також повідомив, що інформація щодо ситуації в ЗСУ розміщуватиметься на у Фейсбук Командування Медичних сил Збройних сил України та на офіційному вебсайті Міноборони.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.