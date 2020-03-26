Шмигаль про VIP-палати: місця в лікарні з охороною можуть бути лише для ув’язнених

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ніяких VIP-палат для високопосадовців в українських лікарнях не може бути.

Про це він написав у Facebook.

"Побачив новини про VIP-палати. Уряд не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців... Моя позиція: ніяких VIP-палат для чиновників бути не може!", - написав Шмигаль.

Він додав, що палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для "осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи".

Шмигаль також звернувся до представників місцевої влади, у підпорядкуванні яких перебувають комунальні медичні заклади, із закликом перевірити на місцях інформацію щодо виділення окремих палат і прозвітувати.

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Як повідомлялося, раніше ЗМІ поширили інформацію, що нібито департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та народних депутатів.

Однак мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація щодо підготовки у лікарнях VIP-палат для депутатів та чиновників не відповідає дійсності.

Згодом Кличко попросив Президента України Володимира Зеленського скасувати накази, у яких йдеться про те, що на випадок захворювання, високопосадовці повинні мати особливі умови в лікарнях.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що керівництво Верховної Ради не давало жодних доручень щодо облаштування VIP-палат в Олександрівській лікарні у Києві.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.