Водії й екіпажі транспорту при перетині кордону не повинні підписувати згоду на самоізоляцію

Водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, члени екіпажів повітряних, морських та річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон, не повинні підписувати інформовану згоду на самоізоляцію.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Відповідно до затверджених 24 березня 2020 року МОЗ України змін до постанови головного державного санітарного лікаря України №2 від 21.03.2020 року «Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (Covid-19)» водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон, не підписують інформовану згоду на самоізоляцію", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що працедавець має забезпечити кожного свого співробітника індивідуальними засобами захисту.

Як повідомлялося, постанова головного державного санітарного лікаря України №2 від 21.03.2020 року «Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (Covid-19)» передбачає, що інформована згода особи на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів підписується особами, які здійснюють перетин державного кордону.