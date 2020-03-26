Український дипломат у Мюнхені одужав від Covid-19

Український консул Дмитро Шевченко, який працює у Генконсульстві України в Мюнхені, одужав після коронавірусу, але продовжує перебувати вдома на карантині.

Про це Шевченко повідомив у Facebook, а також розповів про перебіг хвороби та нагадав про необхідність берегтися від зараження коронавірусом.

«З 3 березня ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу, якою я у своєму віці та стані здоров'я не мав би захворіти, але захворів. Зараз загрози життю вже немає, хоча легені пошкоджені серйозно і надовго, сподіваюсь, що не назавжди», - написав дипломат.

Він зазначив, що шанси серйозно захворіти однакові у всіх, а в лікарні літніх людей було приблизно 15 відсотків.

«Абсолютна більшість - від 20 до 60 рівномірно розподілені. Нагадаю - в лікарні лежать лише важкі, з легкою формою хворіють вдома», - акцентував дипломат.

Шевченко також зауважив, що хоча німецька система охорони здоров'я дуже непогана, вона теж має серйозні мінуси. «Мені доводилося наполягати, щоб мене госпіталізували із запаленням легенів і хоча б зробили рентген, мені доводилося "вибивати" тест на коронавірус перед випискою (безуспішно), але головне - все тут (і, мабуть, всюди) тримається не лише на лікарях, які, буває, з'явилися раз на день і зникли, скільки на медичному персоналі, на чиї часто балканські і східноєвропейські плечі лягає головний тягар вирулювання із цієї кризи», - зазначив дипломат.

За даними Worldometers, на 12.00 26 березня у світі зафіксовано 478 331 випадок зараження коронавірусом, з них 21 524 летальних, 114 833 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.