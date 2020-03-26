СБУ блокувала виробництво підробних ліків, на яких щороку "наварювали" мільйони

Служба безпеки України блокувала масштабне виготовлення та реалізацію по всій країні контрафактних ліків.

Про це йдеться у повідомленні СБУ

"За даними досудового слідства, протиправну схему налагодили кілька жителів Харкова, а також один із приватних столичних дистриб`юторів лікарських засобів", - йдеться у повідомленні.

СБУ блокувала масштабне виготовлення контрафактних ліків / Фото: СБУ

Встановлено, що з 2016 року ділки організували кустарне виробництво препаратів, які застосовують для лікування пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи, знеболювальних засобів. Виробничий цех вони облаштували в орендованому приміщенні у промисловій зоні Харкова. Збували фальсифікат під виглядом продукції відомих вітчизняних виробників фармпрепаратів через інтернет та аптечні мережі.

За попередніми підрахунками щорічно ділки реалізовували підробки у середньому на 15 млн гривень.

Трьох фігурантів справи, у тому числі й представника фірми-дистриб`ютора правоохоронці затримали в Києві та Харкові.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили сировину, контрафактну продукцію, обладнання, документи та носії інформації, що містять дані про оборудки зловмисників.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) ККУ, затриманим оголошено про підозри. Наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.