Умовна стадія "свободи". Маємо те, чого прагнули

Історія не закінчується, а просто заходить на друге коло

Сьогодні Кабмін продовжив карантин та поширив надзвичайну ситуацію на всю країну. Однак, що набагато цікавіше, ввів у дію адміністративні норми державного примусу примусової госпіталізації чи ізоляції осіб, які захворіли, або є такими, що спілкувалися з носіями вірусу.

Першою примусово "закритою" особою стала Зоряна Скалецька, яка за наказом президента поїхала в Нові Санжари та сіла під замок. Кейс з Ріфмастером також показує, що тебе можуть "закрити", якщо буде дуже треба.

І тут пора б нам задуматися...

Коли на початку 2014-го року в боротьбі з вірусом російської пропаганди були дуже швидко заблоковані російські телеканали, а потім і соцмережі, було багато криків про "порушення свободи слова" і необхідність "надавати право на брехню" (це один йолоп з офісу ОБСЄ колись придумав)...

З іншого боку, я, як відповідальний громадянин, який "самозакрився" вдома сам, не розумію, чому суспільство повинне страждати від "дарвіністів", які продовжують ходити на тусовки і в спортзали? Чому держава не може припнути їх?..

Проблему нещодавно підняв Юваль Ной Харарі, роздумуючи про те, що ми залюбки самі віддамо свою свободу держапарату.

Голландські медіа пишуть своїй владі переможні марші... Типу – "Нідерланди – це Антикитай! І впораються з проблемою без диктаторських методів" (це цитата). В принципі, результати їхньої політики можна побачити на світовому дашборді – 276 смертей та 5282 хворих на коронавірус. У світовому чарті вони на 7-му місці по смертях (перше – утримує Італія).

Фінляндія попередила своїх громадян, що якщо вони й надалі будуть тупити і лазити без потреби по вулицях, то до них так само застосують обмеження силою.

Іспанці взагалі пишуть про китайський управлінський підхід: "Ефективність тоталітаризму, якщо вона взагалі існує, ніколи не має на увазі захист громадян. Вона має на увазі виживання режиму!"

А між тим, в Іспанії вже 3434 смерті та 38,8 тис. хворих.

Після закінчення карантину ми вийдемо з домівок помітно збіднілими (можливо не усі, враховуючи активний заробіток на закупівлях товарів по боротьбі з пандемією, але більшість)...

Збіднілими людьми легше керувати. Вони будуть думати здебільшого про виживання своїх сімей, а не про майдани чи революції гідності.

Наступною хвилею буде відмова від приватних даних. Мій колега Роман Хіміч вже багато писав про бази даних МОЗ на громадян України як пацієнтів, та стан їх утримання.

Ваш покірний слуга десь рік тому записав відео-блог про "чіп на лбу", або як держава буде контролювати нас через відомості про нас.

Зараз органам державної влади дуже потрібно мати об'єктивні дані про стан здоров'я громадян та кількість їхніх контактів між собою. Ці проблеми дуже просто вирішити електронними браслетами, які будуть фіксувати параметри вашого організму і контакти з іншими людьми. І більшість українців самі побіжать їх купувати, як тільки вони з'являться на ринку.

Це – еволюція... Фукуяма – брехло. Немає ніякого кінця...

ВИСНОВОК:

Це не добре і не погано... Про це вже писалося... Це просто є! Єдине, що дуже дратує – це псевдоліберали, які продовжують цинічно лицемірити в європейських ЗМІ.

Історія не закінчується, а просто заходить на друге коло. Адже Зеленський міг би отримати на виборах і 90%, якби не шалена активність російських грошей через Медведчука, Бойка, Рабіновича і т.д.

Маємо те, чого прагнули.

Дмитро Золотухін

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