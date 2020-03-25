Без надзвичайного стану поліція не відстежуватиме телефони українців – Аваков

У Міністерстві внутрішніх справ готові до контролю переміщень громадян за телефоном, але це – порушення конституційних прав, і поки не введено надзвичайний стан, ніхто не буде відстежувати переміщення людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

«Ми готові телефоном контролювати, але це – порушення конституційних прав, і поки не введено надзвичайний стан, ніхто по телефонам не буде відстежувати переміщення кожної людини», - наголосив Аваков.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що не виключає, що "за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж".

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.