"Бориспіль" у середу прийняв 16 евакуаційних рейсів, хворих немає

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" прийняв у середу, 25 березня, 16 евакуаційних рейсів, хворих на Covid-19 наразі не виявлено.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

"Сьогодні аеропорт «Бориспіль» прийняв 16 евакуаційних рейсів. Ними з Італії, Іспанії, Туреччини, Чехії, Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Данії, Вірменії, Катару та інших країн прибуло близько 3 тисяч наших співвітчизників та 55 іноземців.

За сьогодні, станом на 19.00, хворих на коронавірус не виявлено", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що рейси продовжують прибувати. Співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», чергові санітарно-карантинного підрозділу, працівники аеропорту працюють у посиленому режимі.

Окрім прикордонного контролю, першочергово пасажири проходять температурний скринінг. Згодом громадяни заповнюють анкети про добровільну самоізоляцію та отримують пам'ятки. Також у залі прибуття пасажирам проводять експрес-тести, а через гучномовець повідомляють про необхідні заходи безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Також закрито кордони для пасажирського авто- та авіасполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.

фото: mvs.gov.ua