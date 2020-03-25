"Бориспіль" у середу прийняв 16 евакуаційних рейсів, хворих немає
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.
"Сьогодні аеропорт «Бориспіль» прийняв 16 евакуаційних рейсів. Ними з Італії, Іспанії, Туреччини, Чехії, Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Данії, Вірменії, Катару та інших країн прибуло близько 3 тисяч наших співвітчизників та 55 іноземців.
За сьогодні, станом на 19.00, хворих на коронавірус не виявлено", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що рейси продовжують прибувати. Співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», чергові санітарно-карантинного підрозділу, працівники аеропорту працюють у посиленому режимі.
Окрім прикордонного контролю, першочергово пасажири проходять температурний скринінг. Згодом громадяни заповнюють анкети про добровільну самоізоляцію та отримують пам'ятки. Також у залі прибуття пасажирам проводять експрес-тести, а через гучномовець повідомляють про необхідні заходи безпеки.
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
Також закрито кордони для пасажирського авто- та авіасполучення.
25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.
В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.
фото: mvs.gov.ua