Із Франції вже повернулися майже півтори тисячі українців

Чергові групи громадян України у складі більше 600 осіб, із запланованих 1445, які мали труднощі повернутися до України після 17 березня через епідемію коронавірусу, вилетіли у середу із Франції до України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань Посольства України у Франції Микола Собко.

«У середу з Франції трьома рейсами з паризького аеропорту Бове до Києва повернувся 601 громадянин України, у тому числі 13 туристів з круїзного лайнера Splendida, та троє українців, які напередодні не встигли на літак з Парижа до Гельсінкі. За сприяння консулів та підтримки Апарату військових аташе Посольства України були організовані трансфери до аеропорту Бове 190 громадян України, які сьогодні поверталися на Батьківщину», - розповів дипломат.

Загалом, як відзначив Собко, посольство доклало зусиль для повернення на Батьківщину 644 українських громадян із 1467, які виявили таке бажання та зареєструвалися.

У Посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та «Міжнародні авіалінії України».

Решта громадян України буде відправлена на Батьківщину наступними чартерами упродовж найближчих днів.

Консул Собко відзначив, що саме українські авіакомпанії також забезпечать повернення французьких громадян із України до Франції в умовах обмеження та заборон транспортних сполучень між державами в Європі та у світі, спричинених пандемією коронавірусу.

Він наголосив, що Посольство також організувало трансфер автобусами для українців із Парижа до аеропорту Бове, що поблизу французької столиці.

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Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальних і 111 889 випадків одужання.