Китай підготував для України вже другий рейс з медичним вантажем

Незабаром до Китаю вирушить вантажний літак, який доправить в Україну наступну партію ПЛР-тестів та медичних засобів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19 Кирило Тимошенко, повідомляється на сайті глави держави.

«Ми зафрахтували вантажний літак казахстанської компанії, що обійдеться Україні дешевше, ніж польоти великого військового Іл-76. Борт вилетить з Астани сьогодні вночі. У четвер опівдні він має приземлитися в Китаї та розпочати завантаження. Зараз склад у Китаї завантажений на три польоти», – пояснив Тимошенко.

За його словами, черговим рейсом в Україну має бути доправлено 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також значну кількість звичайних тришарових медичних масок, які невдовзі надійдуть на аптечні склади та в мережі аптек.

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«ПЛР-тести постачаються в Україну партіями. Першим рейсом – військовим літаком – з Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч таких тестів. Таким чином, ми матимемо вже 250 тисяч ПЛР-тестів», – поінформував Тимошенко.

Він додав, що планується надходження ще декілька таких партій з-за кордону.

Водночас посадовець підкреслив, що вже почалося виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, які надійдуть до медустанов орієнтовно за 10 днів.

Тимошенко нагадав, що до цього часу Україна забезпечена запасом імпортних ПЛР-тестів.

«Тобто, на першому етапі ми матимемо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції. Якщо у якийсь момент ми зрозуміємо, що динаміка епідемії почала сповільнюватися й нам не потрібна така кількість ПЛР-тестів, ми зупинимо закупівлі», – зазначив заступник керівника ОП.

Він зауважив, що нині всі регіони України вже отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти для проведення досліджень зразків біоматеріалу.

«За нашою інформацією, сьогодні в кожній області мають запрацювати лабораторії з ПЛР-діагностикою. Ми їх забезпечили необхідними системами тестування, обладнанням та реагентами. Це дасть змогу збільшити кількість досліджень», – наголосив Тимошенко.

Він нагадав, що в Україну першим рейсом з Китаю доправлено 250 тисяч експрес-тестів для швидкої діагностики, які дають змогу швидко зрозуміти, чи варто людині проходити більш глибоке тестування в лабораторії з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції.

Зазначається, що експрес-тести вже надійшли медикам та Держприкордонслужбі й на сьогодні покривають їхню потребу.

«Також декілька компаній в Україні вже налагодили виробництво захисних медичних костюмів – вони виготовлятимуть мінімум по дві тисячі костюмів на день», – додав заступник керівника ОП.

При цьому він звернувся до всіх виробників, які можуть виготовляти медичні засоби захисту – маски, костюми, рукавички, – з проханням максимально швидко запускати це виробництво та постачати в аптечні мережі або медзаклади.

Як повідомлялося, станом на 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.