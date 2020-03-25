Справи Майдану: оголосили підозру ще одному експоліцейському

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру у протидії протестним акціям 30 листопада 2013 року ексзаступнику начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"У середу, 25 березня 2020 року, Офіс генерального прокурора спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві у незаконному перешкоджанні проведенню 30 листопада 2013 року зборів на Майдані Незалежності, вчиненому групою осіб за попередньою змовою на виконання явно злочинного наказу", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, дії правоохоронця кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.