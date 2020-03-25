Субсидії на наступний період "перейдуть" автоматично - без звернення громадян
Про це на засіданні уряду сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зазначений законопроєкт посилює програму житлових субсидій. Що ми пропонуємо? У період карантину буде заборонено припинення призначення житлових субсидій. Друге, ми пропонуємо призначати житлову субсидію на наступний період усім домогосподарствам, які її отримували у 2019-2020 роках без звернення громадян", - зазначила Лазебна.
За її словам, для громадян, що втратили роботу, замість заробітної плати при призначенні субсидії враховуватиметься допомога по безробіттю.
"Ми пропонуємо надавати додаткову компенсацію витрат на оплату житлово-комунальних послуг одержувачам житлових субсидій на період карантину шляхом збільшення соціальних нормативів на 50% на електроенергію, природний газ, водовідведення, холодну та гарячу воду", - зазначила Лазебна.
Мінсоцполітики також наполягає, що базовий відсоток сплати за комунальних послуг у розмірі 15% не має бути збільшений до 20%.
"Оскільки ми ухвалюємо рішення усім перепризначати автоматично, треба лишати 15%", - наголосила міністр.