Субсидії на наступний період "перейдуть" автоматично - без звернення громадян

Уряд схвалив рішення, відповідно до якого, житлові субсидії на наступний період перепризначатимуть автоматично без звернення громадян.

Про це на засіданні уряду сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зазначений законопроєкт посилює програму житлових субсидій. Що ми пропонуємо? У період карантину буде заборонено припинення призначення житлових субсидій. Друге, ми пропонуємо призначати житлову субсидію на наступний період усім домогосподарствам, які її отримували у 2019-2020 роках без звернення громадян", - зазначила Лазебна.

За її словам, для громадян, що втратили роботу, замість заробітної плати при призначенні субсидії враховуватиметься допомога по безробіттю.

"Ми пропонуємо надавати додаткову компенсацію витрат на оплату житлово-комунальних послуг одержувачам житлових субсидій на період карантину шляхом збільшення соціальних нормативів на 50% на електроенергію, природний газ, водовідведення, холодну та гарячу воду", - зазначила Лазебна.

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Мінсоцполітики також наполягає, що базовий відсоток сплати за комунальних послуг у розмірі 15% не має бути збільшений до 20%.

"Оскільки ми ухвалюємо рішення усім перепризначати автоматично, треба лишати 15%", - наголосила міністр.