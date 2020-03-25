Мін’юст: щоб отримати спадщину під час карантину, потрібні два простих кроки

Українці мають право під час карантину засвідчити заяву про прийняття спадщини у будь-якого нотаріуса за своїм місцем проживання.

Про це ідеться на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

«Для того, щоб отримати спадщину під час карантину, потрібно виконати два простих кроки», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що спочатку треба подати заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з моменту її відкриття, тобто з моменту смерті особи або на момент оголошення особи померлою.

«Під час карантину Ви маєте право засвідчити заяву про прийняття спадщини у будь-якого нотаріуса за своїм місцем мешкання, а вже посвідчену заяву надіслати до нотаріуса за місцем відкриття спадщини», - наголошують у Мін’юсті.

Крок другий, як зазначається, - отримати свідоцтво про право на спадщину після спливу 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.