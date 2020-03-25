Спецпотяг в суботу вивезе українців із Росії

На 28 березня 2020 року запланований рейс спецпотягу за маршрутом Москва-Київ, яким громадяни України зможуть повернутися з Російської Федерації.

Про це повідомляє Посольство України в Російській Федерації у Facebook.

"28 березня 2020 року планується відправка громадян України спеціальним потягом за маршрутом м. Москва – м. Київ. Посадка громадян буде здійснюватися на залізничному вокзалі в м. Москві (Київський вокзал)", - йдеться у повідомленні.

Для посадки на потяг потрібно попередньо заповнити анкету за посиланням.

Про час відправлення та порядок відправлення буде повідомлено додатково.

Укрінформ звернувся за коментарем до Міністерства інфраструктури України та АТ "Укрзалізниця".

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків, 109 144 особи видужали.

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.