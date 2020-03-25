Науковці з антарктичної станції закликали українців залишатися вдома

Учасники 24-ї української антарктичної експедиції записали звернення до українців зі станції "Академік Вернадський", що неподалік західного узбережжя Антарктичного півострова.

Науковці наголосили, що важливо залишатися вдома та не наражати на небезпеку інших людей, зокрема і своїх рідних.

«Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярниками, адже ми перебуваємо в ізоляції цілий рік. Приділіть увагу своїм дітям. Можливо, це займе трохи часу, але краще зберегти здоров'я всієї родини», – зазначив учасник експедиції.

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Науковці побажали здоров'я Україні та всьому світу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.