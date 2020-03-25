Частина терапевтичних відділень медустанов ЗСУ перепрофільована в інфекційні — Міноборони

Всі медичні установи Збройних сил України працюють в режимі надання лише невідкладної допомоги, а значна частина їх терапевтичних відділень перепрофільовані в інфекційні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступника командувача Медичних сил ЗСУ Андрія Галушка.

"Нині всі медичні установи Збройних сил працюють в режимі надання лише невідкладної допомоги, всі планові оперативні втручання тимчасово призупинені. Завантаження госпітальної ланки становить менш як 50 відсотків. Значна частина терапевтичних відділень перепрофільована в інфекційні. А в кожній військовій частині створюються медичні ізолятори", - йдеться в повідомленні.

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В пресслужбі також нагадали, що медичним закладом для обсервації військових передбачено Центральний військовий санаторій «Приморський».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.