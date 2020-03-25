СБУ продовжує документувати зловживання керівництва Адміністрації морських портів

Служба безпеки України спільно з прокуратурою Одеської області продовжує документування масштабних зловживань керівництва держпідприємства «Адміністрації морських портів України».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що протягом трьох років посадовці спільно з афільованими комерційними структурами протиправно використовували майно держпідприємства. Вони, зокрема, надавали бізнесменам територію портів для розвантаження і зберігання імпортних автомобілів за значно заниженими тарифами та без дозвільних документів. За попередніми даними слідства, внаслідок функціонування протиправного механізму впродовж 2017-2019 років державним бюджетом і ДП «Адміністрації морських портів України» недоотримано майже 5 мільйонів гривень. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: торік Служба безпеки викрила керівництво «Адміністрації морських портів України» на численних масштабних зловживаннях, які могли привести до банкрутства державного підприємства.