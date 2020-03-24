МОН передало уряду проєкт постанови, який має розблокувати зарплати Академії наук

Міністерство освіти та науки внесло до Кабінету міністрів проєкт постанови щодо порядку використання коштів Національної академії наук для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень.

Про це в Facebook повідомив в.о. міністра освіти та науки Юрій Полюхович.

"Наразі МОН зробило все від нас залежне, щоб люди змогли якомога швидше отримати зарплату. Проєкт постанови, через який заблоковано процес виплати коштів, ми отримали сьогодні від НАН. Терміново - протягом кількох годин - опрацювали і внесли до Кабінету міністрів. Особисто тримаю питання на контролі, щоб документ було прийнято якомога швидше", - написав він.

За словами Полюховича, хронологія розвитку подій виглядає так:

19 лютого НАН направила до КМУ на розгляд проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії наук для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень».

28 лютого КМУ направив МОН цей проект НАН для розгляду та внесення в установленому порядку (за Регламентом цей проєкт має вносити МОН, а НАН надавати МОН для внесення. На жаль, 9 днів було просто втрачено).

МОН підготувало необхідний пакет документів, внесло на Уряд, і 3 березня проєкт постанови був прийнятий. Однак 4 березня ВРУ відправила Уряд у відставку, і постанова не була підписана.

17 березня, відповідно до Регламенту, секретаріат КМУ повернув МОН проєкт постанови.

Оскільки ще раніше було зрозуміло, що документ повернуть, 10 березня НАН направила до МОН проєкт постанови на повторне погодження.

20 березня МОН погодило із зауваженнями проєкт постанови. Ще кілька днів тривало погодження іншими ЦОВВ.

24 березня, тобто сьогодні, МОН отримав документ від НАН вже як суб'єкт подання і оперативно подав до КМУ.

Як повідомлялося, 24 березня Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ повідомив, що вже передав перші партії вітчизняних тест-систем ЦГЗ та Житомирському обласному лабораторному центру (на 600 аналізів). Разом з тим в інституті заявили, що вимушені відправити співробітників у неоплачувану відпустку через брак фінансування.