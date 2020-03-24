У справі Майдану оголосили підозру ще одному слідчому

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому старшому слідчому Святошинського районного управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності активістів Майдану.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 року правоохоронець незаконно, без будь-яких доказів притягнув до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях 3 громадян.

Наразі слідчі ДБР готують клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Нині він працює старшим слідчим Головного управління Нацполіції в Київській області.

Досудове розслідування триває. У рамках кримінального провадження перевіряється причетність до неправомірних дій 166 слідчих МВС України, 76 прокурорів та 94 суддів, заявили в ДБР.