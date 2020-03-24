Українців серед хворих на коронавірус у місії НАТО в Афганістані немає

Серед хворих на коронавірус, яких виявили у місії НАТО в Афганістані, українців немає.

Про це повідомляє в Twitter пресслужба місії України в НАТО

«У місії НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані виявлено чотирьох хворих на коронавірус. Українців серед них немає», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, станом на 17.00 24 березня у світі зареєстровано 396 236 випадків зараження коронавірусом, з них 103 748 осіб одужали і 17 250 осіб померли.